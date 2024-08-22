Зняття обмежень на використання Україною західної зброї проти російських військових відповідно до міжнародного права допоможе "просуванню мирних зусиль". Про це Боррель написав у соціальній мережі X (раніше Twitter) у середу, 21 серпня.

За його словами, зняття обмежень на використання сил і засобів проти російських окупантів мало б кілька важливих наслідків, зокрема припинити бомбардування українських міст та об'єктів інфраструктури посиленням самооборони України.

Також Боррель зазначив, що це допоможе врятувати життя та зменшити руйнування в Україні, а також допоможе просуванню мирних зусиль.

"Як я передав главі МЗС України Дмитру Кулебі, ЄС повністю підтримує боротьбу України проти російської агресії. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з ним у Брюсселі та дискусії з міністрами закордонних справ і оборони ЄС наступного тижня, щоб просунутися вперед у нашій підтримці України", - написав Боррель.