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Низка західних союзників України не виконують взятих на себе зобов’язань щодо прискорення поставок систем протиповітряної оборони та іншої військової техніки. Про це виданню Bloomberg розповіли поінформовані джерела.

За словами співрозмовників, кілька країн НАТО під час липневого саміту альянсу у Вашингтоні пообіцяли відправити принаймні п’ять додаткових систем ППО великої дальності.

Як зазначає Bloomberg, тоді США, Німеччина та Румунія пообіцяли надіслати по одному комплексу Patriot, а четвертий комплекс мали зібрати по частинах, пожертвуваних кількома країнами. Тоді ж Італія пообіцяла надіслати свою систему SAMP-T. Інші союзники зобов’язалися надіслати в Україну інші системи та боєприпаси.За словами неназваного чиновника, у той час як Росія просувається вперед на фронті, підтримка серед союзників України залишається нерівною. Інший сказав, що деякі союзники відстають у постачанні військової техніки резервним силам України, що негативно впливає на оборону країни.
ForUm

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