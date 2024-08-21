Кошти, отримані за програмою "Національний кешбек", можна буде витратити на оплату комунальних, медичних послуг, витратити на спорт, кіно, квитки на потяг або задонатити на ЗСУ.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Міністерстві економіки.

Зазначається, що отримані в межах кешбека кошти можна буде витратити на послуги: медичні, комунальні, спорт, кіно, квитки на потяг та інші. Або задонатити на ЗСУ чи купити військові облігації.

"Кешбек - це можливість підтримати українців фінансово, особливо напередодні старту опалювального сезону, адже кошти отримані із кешбеку можна буде витрати, зокрема, на оплату комунальних послуг. <...> Кешбек як форма державної підтримки громадян є більш ефективною для економіки, ніж просто надання коштів, адже формує додатковий попит на українські товари. Це створює робочі місця в Україні і забезпечує податкові надходження», - наголосила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Вона нагадала, що у COVID-19 через надання допомоги влада заохочувала українців вакцинуватися.

"Зараз через державну підтримку розвиваємо іншу здорову звичку - купувати локальні товари", - додала Свириденко.

Зазначається, що кешбек надаватиметься на товари українського виробництва, в тому числі ліки і медичні вироби. Кешбек не буде нараховуватися на підакцизні товари.

Участь покупців, виробників і продавців у програмі добровільна, тож чи є кешбек на конкретний товар у конкретному магазині, покупця інформуватиме магазин. Це також можна буде перевірити на сайті програми.