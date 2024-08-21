також у роздiлiСуспiльство
Кількість українців, які отримали бронь, скоро досягне мільйона
«Прихильники Порошенка казали «Да Вінчі»: «Краще б ти здох»», - вдова Героя
Верещук закликала до евакуації мешканців Покровська, Мирнограда і Селидового
Спека в Україні сягне 37 градусів
Міністерство оборони запровадило нові правила щодо рапортів військових
Додаткове озброєння скоро передадуть на Донеччину
В Кабміні повідомили, скільки кредитів видали в рамках "єОселі"
Бутусов на Курщині: служити в ЗСУ з близорукістю не може, але їздить розказувати, як треба воювати
В DeepState повідомили, скільки населених пунктів в Росії насправді може контролювати Україна
Суд заарештував заступника міністра енергетики, який вимагав півмільйонний хабар
З Сумщини вже евакуювали близько 20 тисяч людей
В ДТЕК спрогнозували, коли почнуться відключення електроенергії
ЗМІ: Український медійник Петро Терентьєв роками працює на гру мо рф та насміхається з українців.
Міністр енергетики пообіцяв покарати порушників графіків відключень
Мобільний застосунок "Армія+" технічно витримає мільйон користувачів
НАЕК "Енергоатом" цього року лишилось відремонтувати два енергоблоки
Адвокат Порошенка сховав від мобілізації себе та всю свою родину, - ЗМІ
Чоловікам відтепер потрібно носити з собою документи в прикордонній смузі
Кошти, отримані за програмою "Національний кешбек", можна буде витратити на оплату комунальних, медичних послуг, витратити на спорт, кіно, квитки на потяг або задонатити на ЗСУ.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Міністерстві економіки.

Зазначається, що отримані в межах кешбека кошти можна буде витратити на послуги: медичні, комунальні, спорт, кіно, квитки на потяг та інші. Або задонатити на ЗСУ чи купити військові облігації.

"Кешбек - це можливість підтримати українців фінансово, особливо напередодні старту опалювального сезону, адже кошти отримані із кешбеку можна буде витрати, зокрема, на оплату комунальних послуг. <...> Кешбек як форма державної підтримки громадян є більш ефективною для економіки, ніж просто надання коштів, адже формує додатковий попит на українські товари. Це створює робочі місця в Україні і забезпечує податкові надходження», - наголосила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Вона нагадала, що у COVID-19 через надання допомоги влада заохочувала українців вакцинуватися.

"Зараз через державну підтримку розвиваємо іншу здорову звичку - купувати локальні товари", - додала Свириденко.

Зазначається, що кешбек надаватиметься на товари українського виробництва, в тому числі ліки і медичні вироби. Кешбек не буде нараховуватися на підакцизні товари.

Участь покупців, виробників і продавців у програмі добровільна, тож чи є кешбек на конкретний товар у конкретному магазині, покупця інформуватиме магазин. Це також можна буде перевірити на сайті програми.

 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0