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Президент Володимир Зеленський звернувся до урядів країн, які прийняли українських біженців, із проханням сприяти поверненню на батьківщину чоловіків призовного віку, але ці держави відмовилися.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з інформацією видання, Зеленський намагався переконати своїх міжнародних партнерів підтримати повернення українських чоловіків призовного віку. Це питання обговорювалося під час двосторонніх зустрічей. Проте, як повідомляється, політики від Польщі до Угорщини заявили, що не будуть висилати біженців назад, поки триває війна.

Bloomberg зазначає, що за такою відмовою стоїть також економічний фактор: багато компаній у цих країнах стикаються з нестачею працівників для нових виробничих потужностей, таких як автомобільні заводи чи заводи з виробництва акумуляторів.

Крім того, українські біженці в Польщі здебільшого самостійно забезпечують себе, оскільки 80% їхнього доходу складають заробітки на місцевих підприємствах. У Чехії українські біженці в першому кварталі цього року сплатили майже вдвічі більше податків, ніж отримали соціальних виплат. Чехія також має найнижчий рівень безробіття в ЄС — 2,7%, що створює складнощі у пошуку працівників.

"Багато чеських компаній залежать від праці українських біженців. Наприклад, будівельна галузь повністю б зупинилася б без їхньої допомоги", — пояснює голова головної лобістської групи чеської роздрібної торгівлі та індустрії гостинності Томаш Проуза.

Bloomberg нагадує, що після російського вторгнення в лютому 2022 року, Європа прийняла мільйони українських біженців, надавши їм особливий статус і фінансову допомогу.

За даними Агентства ООН у справах біженців, близько 5 мільйонів українців досі перебувають у західних країнах як біженці.
ForUm

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