Ратифікація Римського статуту Міжнародного кримінального суду допоможе Україні ефективніше «наздоганяти» росію за воєнні злочини, геноцид та злочини проти людяності. А партія Петра Порошенка, яка виступає проти ратифікації, таким чином грає на руку Кремлю. Таку думку висловив політолог Петро Олещук.

«Не встигла Верховна Рада розпочати детальний розгляд законопроекту про ратифікацію Римського статуту, як команда Порошенка почала розганяти зраду. Повилазили різні партійні «експерти», які в один голос кажуть «не на часі», «зараз інші пріоритети», «жили ж якось і без статуту», «виграйте спочатку війну» і т.д», - зазначив Олещук.

За його словами, ратифікація Римського статуту — це історичне рішення для України, адже потрібно використовувати весь арсенал міжнародних правових засобів, щоб покарати росію за її злочини: «росіяни вимагали від нас відкликати визнання юрисдикції МКС і не ратифіковувати Римський статут. Якщо росія проти – це найкращий аргумент «за». А ті, хто розпочинає навколо цієї теми політичні ігрища – або грають на руку кремля, або настільки недалекі, що не розуміють, що кремль грає їх».

Олещук розвінчав аргумент представників партії Порошенка, які кажуть, що нібито після ратифікації МКС зможе судити українських військових. Він зазначив, що МКС вже 10 років має право це робити, оскільки у 2014-му та 2015-му роках Верховна Рада двічі визнавала юрисдикцію суду на всій території України, спочатку щодо злочинів проти людяності, згодом – щодо воєнних злочинів.

«Ратифікація статуту є вимогою в Угоді про асоціацію з ЄС. До речі, всі члени Європейського Союзу — учасники МКС», – налогошує політолог, підкреслюючи, що ратифікація статуту є вимогою в Угоді про асоціацію з ЄС. Окрім того, вона дасть Україні в МКС не тільки обов’язки, але і права: впливати на вибір суддів і прокурора МКС, висувати свого суддю та голосувати за бюджет суду.

«Ратифікація статуту потрібна нам, щоб не виглядати непослідовними на міжнародній арені. Якось дивно вимагати від інших країн виконати ордер МКС на арешт путіна та російських генералів, але самим не ратифікувати статут», - нагадує політолог.