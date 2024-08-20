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Командир батальйону «Вовки Да Вінчі» Дмитро Коцюбайло (позивний «Да Вінчі») не прийняв би допомогу від фонду Порошенка через цькування його та його родини прихильниками лідера «Євросолідарності». Про це повідомила вдова Героя України Аліна Михайлова у своєму інтерв’ю.

«За життя «Да Вінчі» прийняв би допомогу від фонду Петра Олексійовича? Ні, я можу сказати це щиро і відкрито. Цього не було б. «Да Вінчі» дуже сильно емоційно прийняв весь цей «треш» який відбувався на той момент з ним. Через те, що бажали «Да Вінчі»саме прихильники 5-го президента, коли «Да Вінчі» взяв нагороду Героя України від Зеленського», - розповідає Аліна Михайлова.

За словами вдови, після отримання нагороди з рук Президента, на «Да Вінчі» та його родину посипались прокльони та погрози.

«На той момент погрожували сім’ї Дмитра, його сестрам, його мамі ті люди які говорили: “краще б він здох, ніж отримав цю нагороду”. У нього був розпач, у нього було нерозуміння чому так до нього ставляться люди за яких він воює стільки років» - зазначає вдова «Да Вінчі».

Як повідомлялось, Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня 2023 року в боях поблизу Бахмута, йому було 27 років. Біля нього розірвалася мінометна міна, один з уламків влучив у шию. 10 березня 2023 року на київському Майдані Незалежності зібралися тисячі військових та цивільних, які прийшли провести «Да Вінчі» в останню путь.

 
ForUm

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