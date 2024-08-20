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Видання The Economist пише, що Збройні сили України готували операцію в Курській області РФ у секреті від західних союзників.

Про це пише видання The Economist з посиланням на джерело наближене до головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. 

"Генерал Сирський тримав свої плани в таємниці, ділився ними лише з вузькою групою генералів і силовиків. З президентом він розмовляв тет-а-тет, без його співробітників. Армійська розвідка проводила більшу частину розвідки, замість того, щоб покласти її на ГУР, українську військову розвідку, було включено в процес лише на пізній стадії", - йдеться в повідомлені.

Як стверджує джерело видання, союзникам України також навмисно не повідомляли про плани, оскільки Захід уже зірвав дві попередні операції Сирського – про одну дізналася Росія, іншу розпорядилися скасувати (що це за операції, у статті не уточнюють). Коли Захід поставили перед фактом, він уже не заперечував.

За даними The Economist, готуючись до операції у Курській області, військове керівництво України розглядало кілька варіантів, а саме: удар у Брянській області, удар у Курській області, комбінований удар у двох регіонах одразу, або ще більший масштаб.

У статті пишуть, що головна мета операції полягала в тому, щоб відтягнути війська з Донбасу і створити переваги для майбутніх перемовин.
ForUm

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