Індійський прем'єр-міністр Нарендра Моді запланував візит до Києва у п'ятницю з метою збалансувати відносини з Вашингтоном і Москвою, але виключив можливість посередницької ролі у завершенні війни Росії проти України, повідомляють обізнані з цим питанням джерела "Bloomberg".

Однак Індія погодилася передавати повідомлення між президентом Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Індійські чиновники закликали до діалогу та дипломатії для припинення війни.

Візит Моді до України відбувається через кілька тижнів після його візиту до Росії, давнього союзника Індії, що викликало розчарування у Вашингтоні. Адміністрація президента Джо Байдена зробила тісніші відносини з Індією наріжним каменем своєї зовнішньої політики. Американські чиновники висловили занепокоєння щодо візиту до Росії під час серії зустрічей і телефонних розмов з індійськими колегами у липні, повідомляє Bloomberg.

«Зустріч надасть можливість переглянути весь спектр відносин, включаючи сільське господарство, економіку, оборону, фармацевтику та зв’язки між людьми, — сказав Танмайя Лал, секретар Західного департаменту Міністерства закордонних справ Індії. - Оборона є однією з головних опор багатогранних відносин між Індією та Україною».

Небажання Моді стати посередником у завершенні війни частково зумовлене залежністю Індії від Росії щодо дешевої нафти та зброї. Нью-Делі утримується від критики Москви за вторгнення і збільшило закупівлі російської нафти до рекордних рівнів. Південноазійська країна має ворожі кордони з Пакистаном і Китаєм.

Індія відіграє ключову роль у прагненні Зеленського залучити підтримку країн так званого Глобального Півдня, зусилля, яке цього року зіткнулося з труднощами. Індія була однією з країн, які на саміті у червні в Швейцарії не підписали підсумкову заяву, що стало ударом по намаганню України розширити підтримку у своїй боротьбі проти російських сил вторгнення.