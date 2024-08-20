Білий дім заперечив інформацію про нібито заборону бити по території РФ далекобійними ракетами Storm Shadow.

Про це британському виданню The Telegraph заявив неназваний представник Адміністрації президента США.

Велика Британія направила запит на дозвіл використовувати ракети Storm Shadow по російській території. Проте у Білому домі стверджують, що офіційного запиту не отримували.

Натомість удари ракетами Storm Shadow по території Росії вимагають схвалення не тільки Великої Британії, але ще Франції та США. Так, джерела видання The Times кажуть, що Велика Британія не може дозволити Україні бити ракетами Storm Shadow по Росії через опір США.