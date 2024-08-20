Кількість українців, які отримали бронювання від мобілізації, досягла 930 тисяч і продовжує зростати. Очікується, що за тиждень ця цифра досягне мільйона.

Про це під час дискусії "Законодавчі підходи до бронювання працівників підприємств" повідомив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, передає Forbes.

Учасники дискусії зазначили, що ЗСУ вже зараз потребують нових бійців, проте підготовка мобілізованих займає від трьох до шести місяців. Гаврилюк також підкреслив, що певна частина українців повинна залишатися працювати, оскільки економіка країни поки не переведена на воєнні рейки.