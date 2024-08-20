Україна може застосовувати данську зброю на території держави-агресора, Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен, повідомляє DR.

Расмуссен наголосив, що Данія продовжує підтримувати Україну, незважаючи на останні бойові дії в Курській області.

"Самооборона цілком може передбачати захід на територію агресора. Якщо в межах цього ви атакуєте інфраструктуру або військові об'єкти сторони, що атакує, то це повністю відповідає правилам війни", – вважає він.

Міністр також підкреслив, що використання зброї, наданої Данією, на території Росії не суперечить правилам.