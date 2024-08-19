Віцепрем’єрка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців Покровська, Мирнограда і Селидового у Донецькій області евакуюватися.

"На Покровському напрямку ситуація залишається важкою. Тому звертаюся до жителів населених пунктів у безпосередній близькості до лінії фронту. Насамперед це Покровськ, Мирноград, Селидове. Прошу вас евакуюватися. Якщо ви не залучені до оборони населених пунктів, то маєте виїхати до безпечніших регіонів", - закликала Верещук у своєму Телеграм-каналі..

Вона також зазначила, що присутність цивільних осіб заважає роботі Сил оборони.

"Розумію, що ви залишаєте звичну роботу, домівки, майно. Але життя та здоров’я вас і ваших дітей цінніші. Також розумію, що в евакуації ви стикнетесь із труднощами та невідомістю. Але це краще, аніж під обстрілами, на лінії вогню. Також в евакуації ви будете не самі. Уряд, місцева влада, волонтери, міжнародні організації - всі ми допоможемо", - запевнила Верещук.

Для тих, хто бажає евакуюватися, надано наступні контактні телефони:

Загальна "гаряча лінія" по Донецькій області: 0-800-500-121;

Покровська громада: 0-800-300-101;

Селидівська громада: 080-033-64-54;

Мирноградська громада: 050-648-15-19;

Мінреінтеграції: 15-48.