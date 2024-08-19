У понеділок, 19 серпня, в Україні очікується переважно суха погода, а вдень буде дуже спекотно, з температурами від 29° до 37°. Про це повідомили в Укргідрометцентрі, передає Укрінформ.

"19 серпня невелика хмарність, без опадів; лише вдень у західних областях, мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°; вдень 29-34°, у південних та центральних областях сильна спека 35-37°; в Карпатах 23-28°", - зазначається у повідомленні.

У Києві та Київській області завтра опадів не прогнозується. Вночі температура досягне 20°, вдень підніметься до 34°.

20-21 серпня в Україні переважно невелика хмарність, короткочасні дощі та грози ймовірні тільки в західних областях і на Житомирщині. Температура вночі буде від 15° до 20°, на узбережжі морів до 23°; вдень триватиме сильна спека з температурами 35-38°, у західних областях 30-34°, місцями 25-30°.

У Києві та Київській області 20-21 серпня опади не очікуються. Вночі температура складе до 20°, вдень сильна спека зберігатиметься на рівні 35°.

22 серпня в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями можливі короткочасні дощі та грози, на решті території опадів не прогнозується. Температура вночі коливатиметься від 15° до 21°, вдень від 28° до 34°, у південних, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях очікується сильна спека 35-37°, а в західних регіонах 21-27°.

23 серпня погода буде сухою, температура у південних та східних областях вночі становитиме 15-21°, вдень 28-34°, місцями сильна спека до 35°; в інших регіонах вночі 11-17°, вдень 21-27°, у центральних областях 24-30°.

У Києві та області 22 серпня місцями можливі короткочасні дощі та грози. У Київській області вночі очікується 15-20°, вдень 29-34°. У столиці вночі прогнозують 18-20°, вдень 30-32°. 23 серпня буде сухо, температура знизиться до комфортних значень: у Київській області вночі буде 12-17°, вдень 22-27°, у Києві - вночі 14-16°, вдень 24-26°.