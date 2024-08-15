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Підрозділи, які воюють на Донеччині, найближчим часом отримають додаткове озброєння понад заплановані поставки, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні було вже кілька доповідей Головкома Сирського щодо ситуації на фронті, а також на територіях проведення нашої операції в Курській області. Щойно говорили. Домовилися, що з найближчих пакетів підтримки направимо додаткову зброю на донецькі напрямки для наших воїнів - понад те, що заплановано", - заявив Зеленський у вечірньому зверненні в середу.

 
ForUm

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