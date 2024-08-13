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Наразі збройні сили України можуть контролювати орієнтовно 44 населених пункти в Курській області Росії.

Про це свідчать дані аналітиків проєкту DeepState.

За їх даними, "орієнтовно 44 населених пункти вдалося звільнити і ще в 10 статус невідомий".

"Оцінка вкрай консервативна. Зараз майже ніхто не знає реального числа, але є села, біля яких була світлина наших бійців, але контроль був не наш. Тому оцінка й консервативна", — зазначили аналітики.
ForUm

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