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Вищий антикорупційний суд заарештував звільненого заступника міністра енергетики Олександра Хейла, але дозволив вийти під заставу у 25 млн гривень.

Таке рішення суд ухвалив 12 серпня, передають Українськi Новини.

Хело підозрюється у тому, що вимагав 500 тис. доларів хабара і отримав частину неправомірної вигоди.

 

Вищий антикорупційний суд взяв під варту вже звільненого заступника міністра до 8 жовтня включно. 

Альтернатива 25 млн грн застави.

НАБУ і САП просили 30 млн грн.

В разі внесення застави на Хейла покладуть наступні обов'язки: прибувати за кожною вимогою; не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу; повідомляти про зміну місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з підозрюваними Сергієм Пилипчуком, ексдиректором ДП «Селидіввугілля» Сергієм Кобиляцьким та керуючим директором ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» Євгеній Лутом, а також свідками по справі; здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.
ForUm

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