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Від початку евакуації із Сумської області вдалося евакуювати 19800 людей, близько 2000 з них - діти, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Артюх.

"На сьогодні вже 19800 евакуйованих, серед них практично 2000 дітей... Звідти, де було оголошено 6 серпня, це 23 населені пункти, на сьогодні вже евакуйовано приблизно 3800 осіб, із них 175 дітей", - сказав він в ефірі телемарафону "Єдині Новини" в понеділок.

Артюх нагадав, що через регулярні обстріли Сумщини в деяких районах довелося оголосити обов'язкову евакуацію.

"Рік тому ми, розуміючи можливість захисту населення, оголосили евакуацію для п'ятикілометрової зони в 115 населених пунктах. Сьогодні вона діє. Крім того, там, де найнебезпечніша ситуація, ми оголосили обов'язкову евакуацію і примусову. Примусова стосується двох громад. Це Середино-Будська громада в Шосткинському районі та Великописарівська громада в Охтирському районі. Насамперед це стосується дітей", - сказав він.

Артюх зазначив, що міграційні процеси, як і раніше, відбуваються здебільшого в межах області.
ForUm

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