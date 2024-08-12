також у роздiлiСуспiльство
ЗМІ: Український медійник Петро Терентьєв роками працює на гру мо рф та насміхається з українців.
Міністр енергетики пообіцяв покарати порушників графіків відключень
Мобільний застосунок "Армія+" технічно витримає мільйон користувачів
НАЕК "Енергоатом" цього року лишилось відремонтувати два енергоблоки
Адвокат Порошенка сховав від мобілізації себе та всю свою родину, - ЗМІ
Чоловікам відтепер потрібно носити з собою документи в прикордонній смузі
МОЗ повідомив, кто контролюватиме відбудову "Охматдит"
Журналіст Бутусов дякував російському письменнику, який хвалить «СВО» та закликає знищити Україну, - ЗМІ
Ворог поширує фейкові вебзастосунки Резерв+
Сирський обіцяє більше збитих ракет і літаків
Генштаб розглядає можливість призову без залучення ТЦК
"Сьомий кілометр" заявляє про чергову атаку фейкометів на ринок
УЗ змінює правила продажу квитків на міжнародні рейси
Мінстратег: Україна може виробити понад 3 мільйони безпілотників
Бутусов про Мінські угоди, які призвели до війни: цей формат нам вигідний - ЗМІ
Стало відомо, скільки засуджених поєдналось до лав ЗСУ
Над Харковом почали посилювати ППО
В "Дії" запустили сервіс подання заяв до міжнародного Реєстру збитків

До середини жовтня не прогнозуються відключення електроенергії в разі, якщо російські окупанти не будуть знову атакувати енергетичну інфраструктуру або не відновиться аномальна спека, повідомили в ДТЕК.

"Ситуація в енергетиці дещо покращилася, тому зараз немає графіків відключень. Це стало можливим завдяки частковому відновленню генерації та зниженню температури повітря. Без відключень можна обійтися до середини жовтня, якщо не буде нових атак на об'єкти енергетики або аномальної спеки", - йдеться в повідомленні.

Однак, зазначили в ДТЕК, графіки обмежень можуть бути щонайменше до кінця наступного опалювального сезону.

Водночас, як наголошують у ДТЕК, із настанням холодів навантаження на енергосистему збільшиться, оскільки споживачі почнуть користуватися електричним опаленням і набагато більше використовуватимуть електроенергію, оскільки взимку темний час доби настає раніше.

Відповідно, за словами енергетиків, НЕК "Укренерго" буде змушена знову запроваджувати ліміти на споживання електроенергії, а разом із ними повернуться графіки відключень.

"Ситуація в енергосистемі України, як і раніше, складна через втрату понад 9 гігават потужностей під час російських атак, а швидко відновити все неможливо - саме тому графіки відключень можуть використовуватися щонайменше до кінця наступного опалювального сезону", - підсумували в ДТЕК.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0