До середини жовтня не прогнозуються відключення електроенергії в разі, якщо російські окупанти не будуть знову атакувати енергетичну інфраструктуру або не відновиться аномальна спека, повідомили в ДТЕК.

"Ситуація в енергетиці дещо покращилася, тому зараз немає графіків відключень. Це стало можливим завдяки частковому відновленню генерації та зниженню температури повітря. Без відключень можна обійтися до середини жовтня, якщо не буде нових атак на об'єкти енергетики або аномальної спеки", - йдеться в повідомленні.

Однак, зазначили в ДТЕК, графіки обмежень можуть бути щонайменше до кінця наступного опалювального сезону.

Водночас, як наголошують у ДТЕК, із настанням холодів навантаження на енергосистему збільшиться, оскільки споживачі почнуть користуватися електричним опаленням і набагато більше використовуватимуть електроенергію, оскільки взимку темний час доби настає раніше.

Відповідно, за словами енергетиків, НЕК "Укренерго" буде змушена знову запроваджувати ліміти на споживання електроенергії, а разом із ними повернуться графіки відключень.

"Ситуація в енергосистемі України, як і раніше, складна через втрату понад 9 гігават потужностей під час російських атак, а швидко відновити все неможливо - саме тому графіки відключень можуть використовуватися щонайменше до кінця наступного опалювального сезону", - підсумували в ДТЕК.