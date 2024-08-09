Лідери думок продовжують коментувати розслідування «Межі» щодо схеми продажу українських паспортів столичною Державною міграційною службою.

ЗМІ неодноразово публікували дописи громадських діячів з їх коментарями стосовно розслідування стосовно діяльності начальника Центрального міжрегіонального управління ДМС у Києві та Київській області В`ячеслава Гузя.

Сьогодні ж розслідування прокоментував й політолог Олексій Голобуцький під час ефіру на каналі «Прямий».

Він обурився такому свавіллю в Державній міграційній службі та назвав всіх причетних до подібних «схем» внутрішніми ворогами України з якими негайно потрібно боротися.

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«Коли дивишся розслідування щодо діяльності Державно-міграційної служби, яка продає українські паспорти російському криміналу і заключає договір через Державне підприємство «Документ» з Німеччиною, що там стоять росіяни, такі як олігарх Фукс та інші олігархи пов’язані з росіянами, розумієш, що нам також потрібно боротися ще й з своїми власними, внутрішніми ворогами», - заявив політолог Олексій Голобуцький під час ефіру на каналі «Прямий».

Олексій Голобуцький

«Третій рік війни, а начальник Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області Вʼячеслав Гузь, подає на журналістів в суд та розгортає цілу компанію з «відбілювання» репутації», - обурюється він.

Вʼячеслав Гузь

На питання ведучої чи можуть паспортні дані, які оформлялися за цей час опинитися в Росії, з впевненістю відповів, що так - звичайно можуть.

«Ми маємо зрозуміти, що росіяни - це серйозна мережа, яка працює як в Україні, так і в Європі. Тож, коли таке відбувається в Державній міграційній службі міста Києва та Київської області не залишиться їх без уваги», - резюмує політолог.

Крім того слід зазначити, що на розслідування звернули увагу й у Національному антикорупційному бюро України, адже після звернення видання стосовно можливих протиправних дій начальника Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області Вʼячеслава Гузя, НАБУ повідомило про початок інформаційно-аналітичної роботи.

У зверненні йшлося про можливе одержання неправомірної вигоди в обмін на забезпечення надання громадянства України, в тому числі особам, які знаходяться під санкціями Ради національної безпеки та оборони України.

У НАБУ повідомили, що звернення про можливі неправомірні дії начальника Управління Державної міграційної служби України у Києві та Київській області не містить достатніх об’єктивних даних для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Разом з тим, бюро розпочало інформаційно-аналітичну роботу за вказаними у зверненні відомостями. У разі виявлення підстав для дій буде вжито відповідних заходів.

Також було наголошено, що слідчі органи безпеки здійснюють досудове розслідування за іншими статтями Кримінального кодексу України, а бездіяльність слідчих та прокурорів може бути оскаржена відповідно до закону.