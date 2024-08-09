Регіони-порушники графіків відключень в Україні притягнуть до відповідальності. Про це повідомив на брифінгу у Миколаєві міністр енергетики Герман Галущенко.

Галущенко звернув увагу на те, що під час дії графіків відключення світла деякі регіони України не виконували команди диспетчера на обмеження. За це, за його словами, їх буде притягнуто до відповідальності.

"Зараз щодо них буде зроблено юридичні висновки. Зокрема, Держенергонагляд перевірив Житомир та встановив там такі порушення. Ситуація посилюється ще й тим, що перевіряльників не допускали на об'єкт", - сказав він.

Крім того, Галущенко зазначив, що це є неприпустимим і у мирний період, особливо під час війни. Має діяти принцип справедливості, як це було у 2022-2023 роках. Він заявив, що не повинно бути так, що одні сидять без світла по 16 годин, інші лише по дві чи чотири.

"У нас єдина енергосистема, і вона розподіляє дефіцит електрики рівномірно по всіх областях. Так, є певні моменти, пов'язані з наявністю більшої чи меншої кількості об'єктів критичної інфраструктури чи промисловості, але це суттєво не впливає на ситуацію", - наголосив міністр енергетики.