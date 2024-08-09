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Мобільний застосунок для українських військовослужбовців "Армія+" технічно готовий "витримати" і 1 млн користувачів, Міноборони сподівається на максимальне охоплення у Збройних силах, заявила заступниця міністра оборони України з цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

На брифінгу після презентації застосунку "Армія+" Черногоренко зазначила, що в Міноборони очікують максимального охоплення користувачів, але дають "можливість поступового розгортання в армії, за лідерства командирів бригад, наприклад".

"Ми вважаємо, що запуститься дуже позитивна така конкуренція між командирами бригад, щоб усе швидше розгорталося. Технічно ми готові витримати й 1 млн користувачів. Ми будемо дуже раді, якщо до кінця року ми охопимо всі Збройні сили України й навіть більше - всі Сили безпеки та оборони до нас звертаються, тому що ми показали проактивне лідерство в такому цифровому інструменті", - сказала Черногоренко.

Вона висловила сподівання, що згодом інші органи та формування Сил безпеки та оборони України також зможуть долучитися до застосунку та розгорнути його у своїх лавах, пише "Інтерфакс-Україна".

Також заступниця міністра наголосила, що особливий додатковий захист даних військових - пріоритет.

"З точки зору безпеки - наголошу, що наразі ми підключили абсолютно всі державні команди, які займаються захистом наших цифрових інструментів", - заявили в Міноборони.

Як повідомлялося, 8 серпня Міноборони презентувало нову платформу "Армія+", створену для цифровізації послуг для військовослужбовців і підвищення ефективності служби.
ForUm

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