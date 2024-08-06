Адвокат колишнього Президента Петра Порошенка Ігор Головань оформив меддовідку та став непридатним до служби у лавах ЗСУ за станом здоров’я. Також від мобілізації ухиляються його син та рідний брат. Цю інформацію виданню «Закон і Бізнес»повідомила адвокат Олена Ісаєвська.

«Ігоря Голованя 1968 року народження на початку червня визнано ВЛК Шевченківського ТЦК та СП непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку на підставі ст. 31а (розлади зору) та 39а (гіпертонічна хвороба)», — повідомила Олена Ісаєвська.

За її словами, також не з’явився у Шевченківський ТЦК міста Києва син Голованя — Володимир, 1990 року народження. Окрім того, за даними Ісаєвської, від органів ТЦК переховується рідний брат Голованя — Микола, 1972 року народження та чоловік сестри Голованя — Євген Шелякін, 1977 року народження. Останній перебуває в розшуку органами ТЦК, оскільки ухиляється від проходження військово-лікарської комісії.

Олена Ісаєвська найближчим часом планує звернутися із заявою про злочин до правоохоронних органів.

І.Головань відомий тим, що є адвокатом П. Порошенка, який підозрюється в державній зраді.

Як відомо, обидва дорослі сини Порошенка 39-річний Олексій та 23-річний Михайло також ухиляються від мобілізації, оскільки проживають у Лондоні та з початку війни не поверталися в Україну.