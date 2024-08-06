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Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про прикордонний режим, згідно з яким громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років під час перебування в межах прикордонної смуги зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі, повідомив представник Кабміну Тарас Мельничук.

"Внесено зміни до положення про прикордонний режим з метою приведення його у відповідність до закону України №3633-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

"Передбачено обовʼязок громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років у періоди проведення мобілізації (крім цільової), дії воєнного стану, під час перебування в межах прикордонної смуги, контрольованого прикордонного району мати при собі військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі)", - додав Мельничук.
ForUm

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