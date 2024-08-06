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Український журналіст Юрій Бутусов раніше дякував за «виконання великої місії» російському письменнику та керівнику інтернет-проєкту «Я пам'ятаю» Артему Драбкіну. Останній у 2022 році публічно підтримав «СВО» та порівняв її з великою вітчизняною війною. Також він заявив, що мета рф - знищення нинішнього антиросійського режиму в Україні. Про це пише «Закон і Бізнес», публікуючи скріни з Фейсбук. 

Зараз Драбкін бере інтерв’ю у «героїв СВО» та героїзує їхні «подвиги». Також займається популяризацією так званої великої вітчизняної війни, «перемоги на фашизмом» та «подвигу рядянського народу», беручи інтерв’ю у ветеранів. 

На скрінах Бутусов дякує Драбкіну за масштабну роботу, каже, що перечитав всі його інтерв’ю та звертається за порадою. 

Як також писали ЗМІ, свого часу Бутусов активно підтримував Мінські домовленості, а згодом змінював свою думку в залежності від політичної кон’юнктури. А у 2015 році – він публічно обіцяв вилікувати свої діагнози і йти служити на передову. Але навіть в період  повномасштабної агресії він не дотримався слова оформивши відстрочку від мобілізації, як батько трьох дочок.
ForUm

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