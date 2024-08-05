Польща з понеділка, 5 серпня, закриє один із пунктів пропуску на кордоні з Україною - поблизу з українським переходом Ягодин - для капітального ремонту, повідомила польське RMF24.

"У зв'язку з ремонтом покриття прикордонного переходу в Дорогуську буде значно ускладнено рух транспорту, повідомило Надбужанське відділення Прикордонної служби", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що польські прикордонники попередили про капітальний ремонт поблизу з українським переходом Ягодин. Роботи розпочнуться з понеділка, 5 серпня, і триватимуть до 14 листопада цього року.