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Польща з понеділка, 5 серпня, закриє один із пунктів пропуску на кордоні з Україною - поблизу з українським переходом Ягодин - для капітального ремонту, повідомила польське RMF24.

"У зв'язку з ремонтом покриття прикордонного переходу в Дорогуську буде значно ускладнено рух транспорту, повідомило Надбужанське відділення Прикордонної служби", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що польські прикордонники попередили про капітальний ремонт поблизу з українським переходом Ягодин. Роботи розпочнуться з понеділка, 5 серпня, і триватимуть до 14 листопада цього року.
ForUm

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