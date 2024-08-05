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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що з появою в Україні винищувачів F-16 "буде більше збитих ракет і літаків, якими російські злочинці атакують українські міста".

Про це він написав у Facebook. 

"F-16 в Україні. Це означає, що знищених окупантів буде більше. Буде більше збитих ракет і літаків, якими російські злочинці атакують українські міста", - заявив він. 

Сирський подякував союзникам за надання літаків, а також усім в Україні, хто працював задля їх отримання.

Він зазначив, що, в першу чергу, ефективне застосування сучасних літаків – це збереження життя українських військовослужбовців.
ForUm

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