Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що з появою в Україні винищувачів F-16 "буде більше збитих ракет і літаків, якими російські злочинці атакують українські міста".

Про це він написав у Facebook.

"F-16 в Україні. Це означає, що знищених окупантів буде більше. Буде більше збитих ракет і літаків, якими російські злочинці атакують українські міста", - заявив він.

Сирський подякував союзникам за надання літаків, а також усім в Україні, хто працював задля їх отримання.

Він зазначив, що, в першу чергу, ефективне застосування сучасних літаків – це збереження життя українських військовослужбовців.