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Генеральній штаб ЗСУ розглянув пропозиції щодо змін до порядку проведення призову, згідно з якими командири військових частин зможуть призивати військовозобов’язаних, які виявили бажання служити, без участі ТЦК.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ

"Генеральним штабом Збройних сил України, в ініціативному порядку, опрацьовано пропозиції щодо змін до "Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період", що надають можливість командирам військових частин здійснювати призов військовозобов’язаних, які виявили бажання проходити військову службу без участі у цих заходах територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки", - йдеться повідомлені. 

В Генштабі вважають, що впровадження цих змін дозволить: спростити механізм залучення громадян на військову службу по мобілізації; командирам військових частин підібрати та призвати на військову службу особовий склад, який мотивований для захисту України.

Також військовозобов’язані зможуть вибрати вакантні посади, що є у військових частинах, у тому числі за спорідненим цивільним фахом або навичками; нівелювати ризики для громадян бути призваними через ТЦК та СП до інших військових частин (не за власним вибором).
ForUm

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