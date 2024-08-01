Ринок "Сьомий кілометр" заявляє про вихід публікацій, що ганблять честь та гідність. Наводимо полний тест повідомлення з офіційного сайту компанії.

"Сьогодні на порталі Антикор вийшла публікація, яка ганьбить честь та гідність ТОВ ПРОМРИНОК ("Сьомий кілометр") з посиланням на нібито більш ранню публікацію з цього же ресурсу. "Сьомий кілометр" вже подавав до суду на видання Цензор за таке ж безпідставне звинувачення та суд виграв: було доведено, що абсолютно всі твердження та звинувачення у статті не відповідали дійсності. А саме були просто вигадані, причому з підробкою документів та маніпуляціями паперами, які не мали жодного відношення до питання статті.

Нагадаємо, що згідно з рішенням суду, сайт Цензор.нет ще 31.12. 2015 та 13.01.2020 надав відповідні спростування, визнавши недостовірність даних, що були опубліковані репортерами видання раніше.

Наводимо його ще раз для ЗМІ та редакції Антикора.

Так, у тексті спростування йдеться: «Не відповідають дійсності такі слова: "Як раніше повідомлялося у ЗМІ, ринок "7 кілометр" перерахував 23,5 млн грн луганській фірмі, яка перебуває під впливом так званої ЛНР. Під виглядом купівлі акцій "Луганської вуглезбагачувальної" компанії "адміністрація ринку перерахувала кошти підприємствам на схід України. Цю угоду ЗМІ пов'язують із фактом фінансування ЛНР групою Іванющенко».

Посилання на матеріали 2014 - 2015 років з цього питання:

Блог | "7 километр" выиграл суд у Цензор.net

Захватчики рынка "7 километр" запустили против предприятия фейковую кампанию

Промтоварний ринок «Сьомий кілометр» не вперше стає об'єктом інформаційних та репутаційних атак. Але, в умовах військового стану, звичайна господарська афера здирників стає зловмисною атакою ресурсу, пов'язаного з РФ, на одне з бюджетоутворюючих підприємств Одеської області. Вимагаємо в рамках рішення суду ще раз опублікувати те саме спростування на ті ж вигадані наративи".