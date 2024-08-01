"Укрзалізниця" розширила верифікацію через "Дія.Підпис" на низку міжнародних рейсів.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Від 1 серпня продаж квитків на наступні рейси буде здійснюватись лише після верифікації через "Дія. Підпис":

№19/20 Київ - Хелм - Київ;

№23/24 Київ - Хелм - Київ;

№51/52 Київ - Перемишль - Київ;

№89/90 Київ - Перемишль - Київ;

№73/74 Харків - Перемишль - Харків.

Аналогічна верифікація застосовується також й до ажіотажних рейсів з та до Варшави й Відня.

"Рішення є тимчасовим заходом на піковий період перевезень, щоб побороти аномальну активність перекупників, адже наразі спеціалісти "Укрзалізниці" блокують до 50 спроб масової купівлі квитків на добу. Втім, без верифікації через "Дія.Підпис" квитковим спекулянтам достатньо змінити номер телефону та продовжити свою справу", - йдеться у повідомленні

Водночас для іноземців, які не мають можливості встановити "Дію", УЗ залишає поточну систему доступу до міжнародних квитків для щонайменше одного рейсу в кожному напрямку:

Одеса - Перемишль;

Харків - Хелм;

Дніпро - Хелм;

Київ - Перемишль;

Чоп - Відень;

Мукачево - Кошице;

Львів - Варшава;

Київ - Кишинів.

Також в УЗ нагадали, за скільки днів можна купити квитки на рейси: