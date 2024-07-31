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Журналіст Юрій Бутусов схвально оцінював Мінські домовленості, які зрештою призвели до повномасштабного нападу рф на Україну. Але залежно від політичної кон’юнктури – міняв свою думку на протилежну.

Про це пише «Закон і бізнес», котрий дослідив, як точка зору Бутусова на Мінські угоди змінювалася залежно від політичної ситуації. 

«Медійники дуже люблять нагадувати політикам, коли ті змінюють свою думку як флюгери, але виявилося, що «герой війни» Бутусов теж цим грішить», - пише видання.

«Закон і Бізнес» нагадує слова Юрія Бутусова. «Не потрібно їх (Мінські домовленості – ред.) порушувати. Потрібно їх виконувати. Вони нам достатньо вигідні. В цьому підтримую Президента, що Мінський формат нам вигідний», – переконував Ю.Бутусов українців у 2018 році. 

А вже за рік заявляв, що  «насправді, Мінські угоди для України — це не вигідна формула».

«Як можна довіряти людині,  котра позиціонує себе як військового експерта, якщо вона постійно змінює свою думку в угоду політичній конʼюнктурі? При цьому він активно критикує військове командування, хоча Генштаб і ЗСУ працюють точно у більш динамічних і ризикованих умовах ніж Бутусов і приносять більше користі для захисту країни», - відзначає видання.

Нагадаємо, що Бутусов раніше публічно обіцяв йти служити на передову, але зараз оформив відстрочку від мобілізації, як батько трьох доньок.

 
ForUm

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