Держава-агресор Росія продовжує поглиблювати двосторонні відносини з Північною Кореєю та Іраном в обмін на надання летальної зброї для продовження війни проти України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики підтвердили, що валовий внутрішній продукт Північної Кореї (ВВП) Північної Кореї зріс на 3,1% у 2023 році порівняно з 2022 роком після річного скорочення з 2019 року. Також у КНДР за 2023 рік найбільше зросло виробництво заліза, сталі, міді, нікелю та алюмінію. Важка та хімічна промисловість країни працюють на Росію.

"Міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік раніше заявляв, що постачання Росією продовольства Північній Кореї в обмін на зброю допомогло Північній Кореї стабілізувати ціни та, ймовірно, стимулювало внутрішнє виробництво КНДР. Повідомляється, що Північна Корея передала Росії до 4,8 мільйона артилерійських снарядів, а Іран поставив Росії безпілотники Shahed-136/131 та компоненти до них", - йдеться у повідомленні.Крім того, Іран збирається запустити свої супутники на навколоземну орбіту з російської станції у жовтні 2024 року.