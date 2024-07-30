3823 засуджених громадян України відправилися на фронт з місць відбування покарання. Також семеро засуджених жінок виявили бажання долучитися до ЗСУ. Про це розповіла народна депутатка, голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк у понеділок, 29 липня.

Наразі після проходження курсу навчання усі вони долучаються до бойових підрозділів.

"Коли ми ухвалювали відповідне законодавство (стосовно добровільної участі деяких категорій засуджених у бойових діях, - ред.), то планували, що від 5 до 10 тисяч – це та цифра мобілізаційного ресурсу, на який зможе розраховувати країна. Станом на сьогодні ми бачимо, що 3823 засуджених вже відправилися з місць відбування покарання на фронт. Це перша хвиля засуджених, які долучилися до ЗСУ", - сказала Шуляк.За її словами, на сьогодні є певні питання стосовно мобілізації людей, хто очікує вирок суду в слідчих ізоляторах. Залежно від кваліфікації, умінь і потреб у ЗСУ ексув’язнені можуть займати різні посади – від сержанта до офіцера.