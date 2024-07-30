Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо пригрозив Україні наслідками, якщо Київ не відновить транзиту нафти російського "Лукойла".

В оприлюдненому у фейсбуці у понеділок зверненні прем'єр Словаччини розповів про зустріч із послом України Мирославом Кастраном, на якій також були присутні міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар і держсекретар Марек Ешток. Під час зустрічі було обговорено питання постачань російської нафти до Словаччини.

"Якщо транзит російської нафти через Україну не буде відновлено найближчим часом, Slovnaft не продовжить постачання дизельного палива в Україну, яке покриває десяту частину українського споживання", - заявив він.

Фіцо також додав, що відновлення постачань російської нафти пов'язане з "технічним рішенням", але воно має відбуватися за участю кількох країн.

"Європейський Союз, якщо він хоче вийти з-під тотального впливу Сполучених Штатів, матиме подумати про форми співпраці з Російською Федерацією, які повинні передбачати співробітництво в галузі стратегічної сировини", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що минулого тижня Угорщина і Словаччина заявили про припинення постачань нафти від російської компанії "Лукойл" через Україну. Причиною стало внесення Україною компанії до санкційного списку.

Угорщина і Словаччина звернулися до Єврокомісії з проханням розпочати консультації щодо торговельної угоди з Україною. Однак комісар ЄС з торгівлі Валдіс Домбровскіс, заявив, що Брюсселю знадобиться більше часу для збору доказів і оцінки правової ситуації.

Зі свого боку голова групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов повідомив, що обсяги транзиту через Україну до Словаччини та Угорщини в липні, після застосування санкцій, не змінилися. Це означає заміну ресурсу підсанкційної компанії нафтою інших власників.