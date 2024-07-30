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Для України в короткостроковій перспективі відновлення й експлуатація атомної енергетики має сенс на додаток до всіх інших зусиль, яких докладають союзники для допомоги у вирішенні проблеми нестачі енергії, заявила спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

"По-перше, атомна енергія становить 50% енергопостачання України сьогодні. Тому не можна ігнорувати існування ядерної енергетики в цій країні. Але зусилля, яких докладають не тільки США, а й наші союзники, - це комплексна стратегія, покликана допомогти вирішити проблему нестачі енергії, що виникла внаслідок (російських - ред.) атак", - сказала вона на брифінгу в Києві в понеділок.

За її словами, в довгостроковій перспективі український уряд має сам визначити, як він хоче отримувати енергію.

"Але в короткостроковій перспективі відновлення, експлуатація та хороше обслуговування атомної енергетики має сенс на додаток до всіх інших зусиль, яких докладають усі наші союзники", - зазначила спецпредставниця.
ForUm

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