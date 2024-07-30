Партію бронетехніки армії США перекидають дорогами загального користування на склади НАТО на американській базі, розташованій у районі міста Повідз на заході Польщі, повідомила радіостанція Radio Zet.

"Жителі Любуського і Великопольського воєводств (регіони на заході Польщі - ред.) спостерігають на місцевих дорогах дедалі більше танків і бойових машин піхоти... Як з'ясував кореспондент Radio ZET, ці постачання є частиною планової операції з перекидання військової техніки американської армії", - йдеться в повідомленні, пише "Інтерфакс-Україна".

"Армія США наразі перекидає техніку і транспортні засоби з військових баз у Німеччині на склади в Повідзе. Перевезена техніка раніше зберігалася на військовому складі в Мангеймі. На американській базі в Повідзе розмістяться 87 танків, понад 150 бойових машин піхоти і 18 самохідних гаубиць", - інформує радіостанція.

Повідомляється, що "перекинута техніка є елементом посилення східного флангу НАТО збройними силами США. Склади в Повідзе примикають до аеропорту, що дає змогу за необхідності оперативно перекидати техніку разом із запасами боєприпасів".

За даними радіостанції, перекидання американської армійської техніки на базу в Польщі триватиме до кінця вересня.