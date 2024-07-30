також у роздiлiПолiтика
Німеччина та Данія передали Україні новий пакет військової допомоги
Сікорський: Угорщина стає все більш ізольованою в ЄС
В США розповіли про угоди щодо виробництва зброї в Україні
В Словаччині Україні погрожують наслідками зупинки транзиту російської нафти
Пріцкер: США і союзники намагаються комплексно вирішити питання нестачі енергії в Україні
ISW: Росія вимірює у Північної Кореї зброю на харчі
Пентагон розкрив вміст нового пакету допомоги і оборонного замовлення на $1,5 мільярда
Президент Чехії вважає, що без Росії та Китаю переговори про закінчення війни неможливі
Начальник Генштабу Великої Британії: Росії може знадобитися 5 років, щоб захопити чотири області
Кулеба: Китай непорушно підтвердив свою повагу до принципу суверенітету України
Байден обіцяє зберегти коаліцію на підтримку України
В Німеччині вже думають, коли Росія може напасти на НАТО
Печерський суд арештував яхту Медведчук
Генсек НАТО закликав до перемир'я перед Олімпійськими Іграми
Угорщина блокує допомогу Україні через санкції проти
Чехія приєднується до коаліції дронів для України
Латвія відправляє в Україну 500 безпілотників
Угорщина знову заблокувала європейський фонд, з якого йдуть гроші в Україну

Партію бронетехніки армії США перекидають дорогами загального користування на склади НАТО на американській базі, розташованій у районі міста Повідз на заході Польщі, повідомила радіостанція Radio Zet.

"Жителі Любуського і Великопольського воєводств (регіони на заході Польщі - ред.) спостерігають на місцевих дорогах дедалі більше танків і бойових машин піхоти... Як з'ясував кореспондент Radio ZET, ці постачання є частиною планової операції з перекидання військової техніки американської армії", - йдеться в повідомленні, пише "Інтерфакс-Україна".

"Армія США наразі перекидає техніку і транспортні засоби з військових баз у Німеччині на склади в Повідзе. Перевезена техніка раніше зберігалася на військовому складі в Мангеймі. На американській базі в Повідзе розмістяться 87 танків, понад 150 бойових машин піхоти і 18 самохідних гаубиць", - інформує радіостанція.

Повідомляється, що "перекинута техніка є елементом посилення східного флангу НАТО збройними силами США. Склади в Повідзе примикають до аеропорту, що дає змогу за необхідності оперативно перекидати техніку разом із запасами боєприпасів".

За даними радіостанції, перекидання американської армійської техніки на базу в Польщі триватиме до кінця вересня.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0