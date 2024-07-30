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Президент України Володимир Зеленський заявив про роботу, яка вже почалася, щодо посилення повітряного простору над Харковом системами протиповітряної оборони.

"З погляду безпеки скажу, але не сильно заглиблюючись у деталі, повітряний простір Харкова ми вже почали посилювати", - заявив президент під час спілкування з підприємцями та працівниками Полтавської області в межах економічної платформи "Зроблено в Україні".

Як розповів Зеленський, під час свого візиту в Полтавську область він також хоче ознайомитися зі станом критичної інфраструктури та роботою підприємств у регіоні. "Будемо також працювати над тим, щоб посилити системами ППО і ваш регіон. Для нас це важливо, тому що це великий внесок у нашу економіку", - наголосив він.

Він також зазначив, що пріоритет щодо розподілу партнерських систем ППО по регіонах залежить від того, "куди більше прилітає". "Там встановлюємо раніше", - сказав глава держави.

"Я думаю, що це справедливий підхід. І в будь-якому разі області, які генерують економіку нашої держави, допомагають. Це, в основному, про те - звідки ми беремо гроші потім на посилення безпеки. Тобто, економіка важлива і має великий вплив. І Полтавщина має великий вплив зі своєю часткою в економіці України", - резюмував президент.
ForUm

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