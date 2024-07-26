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Президент Чехії Петр Павел вважає, що без Росії та Китаю за одним столом неможливо буде провести переговори про закінчення війни в Україні.

"Але без Росії та Китаю за столом переговорів справді не буде жодних мирних переговорів", - сказав він в інтерв'ю національному інформаційному агентству ČTK.

Він наголосив, що переговори не мають сенсу, якби Росія підійшла до них так, як вона робила досі, коли по суті висувала умови капітуляції.

Павел уже говорив про те, що очікує певного зрушення у війні наприкінці цього року, можливо, на початку наступного. За його словами, розвиток визначатиметься тим, що цьогоріч відбудеться велика кількість виборів у важливих країнах, першими з яких стануть президентські вибори у США.

 
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