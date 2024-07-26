Під час церемонії відкриття Літніх Олімпійських ігор 2024 у Парижі прапор України нестиме тенісистка Еліна Світоліна, повідомило "Суспільне" з посиланням на неї.

На минулих Іграх у Токіо 2020 року спортсменка здобула бронзову медаль, ставши першою, хто приніс Україні медаль у цьому виді спорту.

Світоліна стане третьою жінкою-прапороносицею в історії виступів України. Раніше прапор України виносили плавчиня Яна Клочкова та стрілкиня Олена Костевич.

Наразі невідомо, чи тенісистка нестиме прапор сама чи в парі з кимось.

Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024 у Парижі відбудеться в п'ятницю, 26 липня.