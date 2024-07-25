Інтернет-видання “Межа” опублікувало розслідування у якому розповіло, що донька столичного забудовника підприємця, радника мера Києва, засновника однієї з найбільших будівельних компанії “KAN Development”, Алевтина Ніконова має російський паспорт.
Згідно судових реєстрів Ніконова судилася з Центральнимміжрегіональним управлінням Державної міграційної служби у Києві та Київській області
Далі ж за номером справи згідно судовому реєстру України, позивач – громадянка російської федерації.
Примітно, що нині “KAN Development” хоче забудувати історичний заповідник Китаїв. Чоловік Ніконової Гліб Мурованський керує цією ж компанією.
Китаїв – пам’ятка національногозначення, яка збереглася в столиці.Там під час розкопок досі знаходять трипільську кераміку, там збереглися залишки фортифікаційних споруд часів Київської Русі. Окрім того, Китаїв знаний своїм монастирем.
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