Інтернет-видання “Межа” опублікувало розслідування у якому розповіло, що донька столичного забудовника підприємця, радника мера Києва, засновника однієї з найбільших будівельних компанії “KAN Development”, Алевтина Ніконова має російський паспорт. Згідно судових реєстрів Ніконова судилася з Центральнимміжрегіональним управлінням Державної міграційної служби у Києві та Київській області

Далі ж за номером справи згідно судовому реєстру України, позивач – громадянка російської федерації. Примітно, що нині “KAN Development” хоче забудувати історичний заповідник Китаїв. Чоловік Ніконової Гліб Мурованський керує цією ж компанією.

Китаїв – пам’ятка національногозначення, яка збереглася в столиці.Там під час розкопок досі знаходять трипільську кераміку, там збереглися залишки фортифікаційних споруд часів Київської Русі. Окрім того, Китаїв знаний своїм монастирем.