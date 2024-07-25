Поліція Тернопільщини ліквідувала корупційну схему представників районних ТЦК, які заробляли на охочих уникнути мобілізації до 150 тис. доларів на місяць. Про це повідомляє Нацполіція.

"Злочинний план для охочих уникнути мобілізації налагодили посадовці одного з районних територіальних центрів комплектування області. У місяць "заробітки" зловмисників становили від 100 000 до 150 000 доларів", - йдеться у повідомленні. Кожна послуга, яку "надавали посадовці", мала свою ціну. Сума коливалася від тисячі до 15 тисяч доларів. За оновлення військових даних із проставленням відповідного штрихкоду в тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного, а також з перспективою уникнути мобілізації хотіли до 2000 доларів.

Від 5000 до 15 000 тисяч доларів "коштував" вплив на членів ВЛК з метою списання з військової служби, а також за допомогу у переведенні з бойових частин в тилові з перспективою звільнення з війська. Організатору та одному зі спільників слідчі вже повідомили про підозру. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.