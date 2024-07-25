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Новий начальник Генерального штабу Збройних сил Великої Британії генерал сер Ролі Вокер вважає, що Росії може знадобитися 5 років для досягнення заявлених нею цілей в Україні.

Про це Вокер сказав виступаючи на конференції RUSI Land Warfare, його слова наводить BBC News.

За його словами, щоб повністю захопити Луганську, Донецьку, Запорізьку та Харківську області російській армії знадобиться не менше 5 років.

Вокер вважає, що для досягнення тільки цієї мінімальної мети втрати армії РФ становитимуть 1,5 млн осіб.

Він також додав, що якщо війна Росії проти України триватиме роками, то, ймовірно, втрати значно перевищать 1,5 млн осіб з "незліченними мільярдами втраченого обладнання".

Генерал сказав, що важко уявити, як ця війна йде на користь Росії.

При цьому він підкреслив, що в тривалій війні немає переможців, а лише "спустошення та втрачені покоління для обох сторін".
ForUm

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