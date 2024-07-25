Президент США Джозеф Байден стверджує, що збереже коаліцію держав на підтримку України та для протидії Росії, а також посилюватиме НАТО та зміцнюватиме союзи у Тихоокеанському регіоні.

Американський президент виступив у середу ввечері з Овального кабінету Білого дому з відеозверненням до американського народу, присвяченого його рішенню вийти з передвиборчих перегонів у США.

Байден заявив, що США продовжать "забезпечувати єдність коаліції гордих країн", щоб не допустити перемоги Росії в конфлікті.

"Ми продовжимо посилювати НАТО, я зроблю її більш потужною та єдиною, ніж будь-коли в нашій історії", - сказав президент.

"Я робитиму те саме для союзників у Тихоокеанському регіоні", - додав він.