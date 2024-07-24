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У "Резерв+" з'явилася нова позначка, яка свідчить про своєчасність оновлення даних. 

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко у коментарі liga.net. 

За її словами, для отримання спеціальної позначки потрібно мати застосунок останньої версії та оновити документ.

Резерв+ можна оновити у Play Market на Android та App Store на IOS.

У застосунку документ оновлюється так: треба натиснути на три крапки поряд з іменем військовозобов'язаного та клікнути на "Оновити документ" (третій пункт у меню).

 

Після цього на головній сторінці застосунку під написом "військово-обліковий документ" з'явиться галочка та напис "Дані уточнено вчасно".

Такий же напис з'явиться і в повній інформації про документ. Щоб побачити, треба натиснути на три крапки → повна інформація → проскролити донизу. Також повні дані буде видно, якщо відсканувати QR-код: він відкривається, якщо один раз тапнути по документу.

"Ця позначка виконує декілька функцій. І громадянин може бути спокійнішим, що він точно вчасно оновив дані, і ТЦК та поліція можуть відразу бачити цю позначку", - пояснила заступниця міністра оборони.

Наприклад, пояснила вона, може бути ситуація, коли громадянин оновив дані у центрі надання адміністративних послуг, а вже після 16 липня завантажив Резерв+ та міг знову оновити або уточнити дані.

 
ForUm

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