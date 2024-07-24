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Росія може напасти на Північноатлантичний альянс вже через 5-8 років, якщо буде здатна накопичити необхідну кількість зброї та солдатів.

Про це в інтерв'ю Tagesspiegel заявив генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Броєр.

"Ми спостерігаємо, що російська армія орієнтується на Захід... За п'ять-вісім років збройні сили Москви будуть оснащені матеріальною базою та особовим складом для нападу на територію НАТО", — зазначив Броєр.

За його словами, така оцінка базується на аналітиці самого генерала, даних розвідки та інформації союзників Німеччини. Також він бере до уваги заяви самого російського диктатора, який не приховує свої імперські амбіції.

Броєр стверджує, що РФ щороку поповнює свої запаси 1000-1500 танками. Водночас деякі країни Європи не мають і половини такої кількості бронетехніки. Генерал звернув увагу, що якщо до таких показників додати наміри, які можна відстежити в промовах Путіна, то "країни НАТО, безумовно, повинні бути стривожені".
ForUm

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