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Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш закликав до світового перемир'я та єднання людей під час Олімпійських Ігор-2024, що розпочнуться у п'ятницю, 26 липня. Відповідне відеозвернення транслюватиметься під час церемонії відкриття Олімпіади.

Гутерреш зазначив, що в Париж збирає всіх, щоб відсвяткувати силу спорту, поєднати людей, надихати на чесну гру та сприяти взаємній повазі.

"У дусі олімпійського перемир'я - закликаю всіх скласти зброю, зводити мости, зміцнювати солідарність та прагнути кінцевої мети - миру для всіх", - наголосив Гутерреш.Генсек ООН сказав, що спортсмени надихають "мріяти більше".
ForUm

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