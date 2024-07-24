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Печерський районний суд Києва на засіданні в п'ятницю, 19 липня, задовольнив клопотання Офісу генерального прокурора про арешт яхти Royal Romance, яка належить Віктору Медведчуку, і передачу її в Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"Слідство володіє даними щодо можливої незаконної легалізації майна Віктором Медведчуком. Йдеться про фіктивний продаж яхти через офшорні компанії, кінцевим бенефіціаром яких є його дружина", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Яхту було заарештовано в рамках кримінального провадження, відкритого ДБР на основі зібраних підрозділами фінансової розвідки України доказів приналежності яхти Royal Romance Медведчуку.

Також арешт на яхту та інше майно Медведчука застосовували і в інших кримінальних провадженнях ДБР.

Правоохоронці та зовнішньополітичні відомства продовжують вживати заходів щодо подальшого арешту та повернення в Україну майна зрадників-утікачів.

 
ForUm

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