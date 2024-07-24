Угорщина, яка разом зі Словаччиною запитала консультацій у ЄС через припинення Україною транзиту нафти "ЛУКОЙЛ", до розв'язання цього питання заблокує надання Україні допомоги з Європейського фонду миру, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в ефірі телеканалу ATV у вівторок.

"Я також дав зрозуміти, що доки це питання не буде вирішене Україною, усім слід забути про виплату EUR6,5 млрд як компенсації за постачання зброї з Європейського фонду миру, бо який вигляд матиме виплата EUR6,5 млрд підтримки, тоді як Україна загрожує безпеці нашого енергопостачання", - сказав Сіярто.

За його словами, цю позицію він представив на засіданні міністрів закордонних справ, яке відбулося напередодні в Брюсселі.

Глава МЗС повідомив, що ведеться робота з угорською компанією MOL, яка є власником НПЗ в Угорщині та Словаччині, над тим, які правові й технічні рішення потрібні для забезпечення енергопостачання країни в довгостроковій перспективі, якщо ситуація не вирішиться.

"Я думаю, що тут кришталево ясна ситуація, і Єврокомісія має справді чинити тиск на Україну, щоб вона знову дозволила постачання нафти "ЛУКОЙЛу", - наголосив Сіярто.

Як повідомлялося, Угорщина і Словаччина минулого тижня припинили отримувати трубопровідну нафту від "ЛУКОЙЛу" через заборону на транзит, запроваджену Україною. Київ минулого місяця посилив санкції проти "ЛУКОЙЛу", фактично заборонивши транзит нафти, що надходить до Центральної Європи через українську ділянку нафтопроводу "Дружба". Компанія є великим постачальником сировини як в Угорщину (близько третини), так і в Словаччину (40-45%).

Водночас голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у вівторок заявив, що "дочка" НАК "Укртранснафта" продовжує транзит російської нафти в колишніх обсягах, а ресурс "ЛУКОЙЛ" замінив ресурс інших власників.