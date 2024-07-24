також у роздiлiПолiтика
В Німеччині вже думають, коли Росія може напасти на НАТО
Печерський суд арештував яхту Медведчук
Генсек НАТО закликав до перемир'я перед Олімпійськими Іграми
Чехія приєднується до коаліції дронів для України
Латвія відправляє в Україну 500 безпілотників
Угорщина знову заблокувала європейський фонд, з якого йдуть гроші в Україну
Буданов вважає, що Фаріон вбив наш ворог
В США та Японії виникли труднощі з виробництвом ракет для Patriot
Президент заявив про посилення української системи ППО
Зеленський: Ніхто не погодиться на війну, яка буде тривати довгі роки
Поляки не хочуть воювати за Україну – опитування (ВІДЕО)
Сергій Притула купив 3 квартири у Києві, збираючи донати на ЗСУ, - ЗМІ
Євродепутат: Щоб закінчити війну, Україні потрібно більше зброї
Кабмін виділив 16 мільйонів на боротьбу із російською пропагандою
Прем'єр-міністр Великої Британії: Наша безпека починається в Україні
Зеленський і прем'єр-міністр Чехії підписали безпекову угоду
Стефанчук не вірить в історію з економічним бронюванням
Президент Євроради відповів Орбану: Він не може діяти від імені ЄС

Угорщина, яка разом зі Словаччиною запитала консультацій у ЄС через припинення Україною транзиту нафти "ЛУКОЙЛ", до розв'язання цього питання заблокує надання Україні допомоги з Європейського фонду миру, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в ефірі телеканалу ATV у вівторок.

"Я також дав зрозуміти, що доки це питання не буде вирішене Україною, усім слід забути про виплату EUR6,5 млрд як компенсації за постачання зброї з Європейського фонду миру, бо який вигляд матиме виплата EUR6,5 млрд підтримки, тоді як Україна загрожує безпеці нашого енергопостачання", - сказав Сіярто.

За його словами, цю позицію він представив на засіданні міністрів закордонних справ, яке відбулося напередодні в Брюсселі.

Глава МЗС повідомив, що ведеться робота з угорською компанією MOL, яка є власником НПЗ в Угорщині та Словаччині, над тим, які правові й технічні рішення потрібні для забезпечення енергопостачання країни в довгостроковій перспективі, якщо ситуація не вирішиться.

"Я думаю, що тут кришталево ясна ситуація, і Єврокомісія має справді чинити тиск на Україну, щоб вона знову дозволила постачання нафти "ЛУКОЙЛу", - наголосив Сіярто.

Як повідомлялося, Угорщина і Словаччина минулого тижня припинили отримувати трубопровідну нафту від "ЛУКОЙЛу" через заборону на транзит, запроваджену Україною. Київ минулого місяця посилив санкції проти "ЛУКОЙЛу", фактично заборонивши транзит нафти, що надходить до Центральної Європи через українську ділянку нафтопроводу "Дружба". Компанія є великим постачальником сировини як в Угорщину (близько третини), так і в Словаччину (40-45%).

Водночас голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у вівторок заявив, що "дочка" НАК "Укртранснафта" продовжує транзит російської нафти в колишніх обсягах, а ресурс "ЛУКОЙЛ" замінив ресурс інших власників.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0