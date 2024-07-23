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Активіст Юрій Бутусов оформив відстрочку від військової служби не за станом здоров'я, а як батько трьох дітей. Журналіст зазначив у ТЦК підставою для відстрочки від мобілізації наявність трьох доньок, пише «Закон і бізнес».

Хоча раніше Юрій Бутусов, який «позиціонує себе героєм війни, ухилявся від служби під приводом проблеми з очима і тим, що його побив «Беркут» 1.12.2013».

У відповідь на закид колишньої помічниці міністра оборони та радниці начальника Генштабу Тетяни Ричкової, що Бутусова не видно серед захисників України, журналіст ще у 2015 році написав: «Всі мої друзі та моя сім'я знають, що я справді збираюся вступити на службу. І не у Києві, а до підрозділу, який буде на передовій. Я вже давно про це оголосив».

Тоді він повідомив, що готовий лягти на складну операцію, щоб піти в армію. Проте досі журналіст так і не оформився на службу, а під різними приводами ухиляється від виконання військового обов'язку.

При цьому Бутусов відомий тим, що іноді відвідує прифронтові регіони, створюючи відчуття причетності до армії, фотографується у військовій формі та публікує десятки матеріалів, у яких критикує військове керівництво за неправильне управління ЗСУ.
ForUm

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