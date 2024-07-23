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Сили оборони України відчувають тотальний дефіцит зенітних ракет малої дальності дії, які необхідні, зокрема, для боротьби з розвідувальними дронами окупантів.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський за підсумком роботи в підрозділах на східній ділянці фронту.

Сирський опублікував повідомлення, в якому розповів, що фактично на всьому східному напрямку продовжують активні бойові дії.

За його словами, окупанти ведуть наступальні дії на Куп’янському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Курахівському та Придніпровському напрямках.

Головнокомандувач також розповів, що необхідно для зупинки наступу чисельно переважаючих сил росіян.

Для цього, як пише Сирський, потрібно:

  • ефективне вогневе ураження основних сил противника та його резервів;

  • комплексне ураження противника перед переднім краєм;

  • стійке утримання підготовлених в інженерному відношенні рубежів і позицій;

  • максимально ефективне використання всіх можливостей зброї та боєприпасів, насамперед бойових дронів, у яких ЗСУ мають перевагу.

Він також підкреслив, що Силам оборони України необхідно освоювати нові способи знищення розвідувальних дронів росіян в умовах тотального дефіциту зенітних ракет малої дальності. Для цього слід використовувати FPV-дрони та засоби радіоелектронної боротьби.
ForUm

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