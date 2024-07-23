Очільники МЗС країн Євросоюзу на зустрічі в Брюсселі в понеділок вчергове не змогли досягти згоди з розблокування коштів Європейського фонду миру, з якого фінансуються поставки зброї в Україну.

Про це повідомив високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель на пресконференції , повідомляє "Європейська правда".

За словами Борреля, на засіданні Ради ЄС із закордонних справ міністри обговорювали необхідність посилення підтримки України, особливо з огляду на останні атаки Росії проти лікарень.

Серед іншого, обговорення стосувалось розблокування коштів Європейського фонду миру, які компенсують витрати країн ЄС на військову допомогу Україні.

"Більшість держав-членів наполягали на необхідності зняти блокування виплат, які затримуються місяцями, рік. І водночас вони наголосили на необхідності зрушити з місця рішення стосовно нового фонду підтримки України, який блокує одна держава-член понад рік", – констатував Боррель.

"Ця держава-член наполягала, що це щось неприйнятне, нестерпне, і, на жаль, ситуація з блокуванням зберігається", – додав він.